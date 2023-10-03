إبراهيموفيتش: لا أعرف إن كانت خبرة تين هاج تسعفه للتعامل مع نجوم مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - مانشستر يونايتد

زلاتان إبراهيموفيتش - مانشستر يونايتد

يرى زلاتان إبراهيموفيتش أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لا يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع النجوم الكبار.

وقال إبراهيموفيتش في حوار مع بيرس مورجان: "ما هي خبرة إريك تين هاج كمدرب؟ لقد درب بعض اللاعبين الشباب ثم جاء إلى مانشستر ولكن هنا العقلية مختلفة واللاعبين مختلفين، لا يمكن أن تأتي إلى مانشستر وتتعامل بنفس الطريقة".

وتابع "مانشستر عليه تحقيق الفوز، عليه أن يفوز بكل لقب يشارك فيه والآن يخضعون لسيطرة الجيران والوضع مختلف تماما هناك".

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وأضاف "اعتقد أن تين هاج يجد نفسه في موقف مختلف كليا عن أياكس ولا أعرف إن كانت خبراته تسعفه للتعامل مع النجوم، وهناك فجوة بينه وبين من فوقه ولا يجد الدعم منهم في إدارة الفريق، أنا اسمع فقط ما قرأته في الصحف ولست مطلعا على ما يحدث".

وأتم "ما حدث مع رونالدو وسانشو؟ لن أقول إن هذا خطأ المدرب لأن الخبرة لا تشترى بل تكتسب مع الوقت والعمل في أياكس يختلف عن مانشستر يونايتد ولهذا لا أظنها مشكلة المدرب ولكن اعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق كل شخص في هذا الوضع، نحن لسنا إلا جزء من الصورة الكبيرة وكل فرد مسؤول عن تلبية مطالب النادي".

ويقود تين هاج مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الماضي وقد تمكن من تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وسبق لإبراهيموفيتش وأن لعب في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2018.

وييحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصي 9 نقاط بعد أول سبع جولات.

زلاتان إبراهيموفيتش إريك تين هاج مانشستر يونايتد
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