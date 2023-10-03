عبد الهادي: الفوز "طعمه حلو" ولكن.. وهذا ما حدث مع محمود علاء

أبدى مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك سعادته بنجاح العودة أمام أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الإفريقية، متعهدا بعدم وقوع الفريق في موقف مشابه مرة أخرى.

محمود علاء النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وكان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين دون رد، ثم تأخر في الشوط الأول بالقاهرة 1-0، قبل أن يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور المجموعات.

وقال عبد الهادي في تصريحاته لراديو 9090: "تلقينا هدفين من أخطاء فردية في الذهاب أمام أرتا سولار ووضعنا نفسنا في موقف لا نفترض أن نقع به. وفي مباراة المقاولون كنا نجرب عدة عناصر قبل الاستقرار على الشكل النهائي".

وأضاف "في الإياب أمام أرتا سولار بدأنا بالتشكيل الذي اختتمنا به البطولة العربية وأهم ما قدمناه في المباراة كان عدم الاستعجال. تلقينا هدفا من الفرصة التي وصل بها الخصم وكان موفقا للغاية".

وواصل "الموقف كان صعبا حيث كنا بحاجة لـ 4 أهداف بين الشوطين. يوسف أوباما كان من المفترض أن يتواجد في التشكيل الأساسي منذ البداية ولكنه كان مصابا بشد، وبالتالي مشاركته في 90 دقيقة كانت صعبة بينما كان تأثيره واضحا في 45 دقيقة حين أتى مع بداية الشوط الثاني".

وتابع "بدأنا نلعب كما نريد وكنا واثقين من العودة. أهم شيء بين الشوطين كان تهدئة الموقف. الأجواء مشدودة وكان من الوارد أن تخرج الأمور عن السيطرة. تحدثنا جميعا وخففنا حدة التوتر. الفوز مذاقه حلو ولكننا من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف وبإذن الله لن يتكرر مجددا".

وأكمل "وعن عدم إنصات المدرب خوان كارلوس أوسوريو للجهاز المعاون قال: "أنا سعيد بالتواجد هنا وتوليت القيادة منفردا لبعض الوقت. لا أحب منصات التواصل الاجتماعي واجتهاداتها. من يحكم على الجهاز الفني بهذا الشكل مخطئ".

وأوضح "أوسوريو يجتمع بنا بشكل مستمر ونقدم له المشورة ونضع عدة سيناريوهات وهو يستمع جيدا، وفي المباريات حتى وإن لم يكن مقتنعا بوجهة نظر قدمناها له، فإن التعديلات تتم خلال المباراة".

وعن مسألة محمود علاء الأخيرة قال عبد الهادي: "لم أكن أود الحديث في هذا الأمر ولست طرفا فيه. أثناء التدريبات كان هناك تقسيمة ولدينا حوالي 30 لاعبا وبالتالي العدد زائد عن حاجة التقسيمة، وبالتالي تُدار وفقا للوقت الذي يقسمه المدرب".

وتابع "بعد وقت معين يقرر المدرب تغيير اللاعبين داخل التقسيمة، وتم طلب هذا. كجهاز فني ننقل المعلومات الشاملة عن التدريبات للاعبين قبل أن نبدأ، وبالفعل قام أحمد مجدي بذلك، وبدأ محمود علاء التقسيمة ثم حان وقت التبديل ليدخل حسام عبد المجيد بدلا منه".

وواصل "فجأة تحول علاء بشكل غير طبيعي ولا أفهم سبب ذلك. صدرت منه ألفاظ غريبة لا أسمح بها أنا أو الجهاز الفني. اللاعب كان في حالة غير طبيعية. لا أعتقد أن هناك لاعب لن يبدأ المباراة المقبلة يفعل كل ذلك خاصة أنها مباراة مهمة".

وأكمل "هذه الواقعة حدثت بنفس الشكل مع جهاز فني آخر من علاء أيضا. كل التعليمات والقواعد التي وضعت من الجهاز الفني ومدير الكرة عبد الواحد السيد يجب أن يتم تنفيذها. هناك وقائع صغيرة حدثت ومرت بسلام لأننا كنا نلم شتات الفريق ولكن ليس بذلك الشكل غير المقبول".

واختتم هذه المسألة قائلا "علاء قال إن عبد الواحد السيد كان متواجدا وأخرجه من الملعب ولكنه لم يكن متواجدا من الأصل، الجهاز الفني هو من حضر الواقعة. العقوبة الفنية استبعاده من الفريق أسبوعين وتلك حددها أوسوريو، أما العقوبة المالية فهي من اختصاص عبد الواحد السيد".