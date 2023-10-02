انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(2) تشيلسي.. فوز الأزرق

تين هاج: إصابة شو مضرة بالفلسفة.. وهذه مستجداتها

مكتوميناي يقلب رقصة لويز.. أونانا بطل فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا

مويس بعد السداسية: أتحمل المسؤولية ولكن اللاعبون لهم دور.. ولهذا لم أحتفل كثيرا بالفوز على أرسنال

ساكا: شممنا رائحة الدم وذهبنا لقتل وست هام

أرتيتا: علينا أن نبني على اللحظة التي نمر بها للنجاح

انتهت في الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(2) مانشستر يونايتد

من كان يضرب لهم دمرت قذائفه حصونهم.. رائعة رايس تزين فوز أرسنال على وست هام بسداسية

التشكيل – هويلوند يقود هجوم يونايتد أمام أستون فيلا