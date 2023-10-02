مباشر دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) استقلال دوشنبه.. تبديل اضطراري

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

مباراة النصر وأهلي جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا.

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بداية المباراة

النصر دوري أبطال آسيا
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