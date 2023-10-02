مباشر دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) استقلال دوشنبه.. تبديل اضطراري

بيان - الاتحاد الآسيوي عن أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان: سيتم إحالة الأمر للجان المختصة

منافس مغربي لـ رونالدو على جائزة أفضل لاعبي الدوري السعودي في سبتمبر

الرياضية: مناقشة زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي إلى 10 بدلا من 8