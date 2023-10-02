سكاي: ليفربول يطلب تفريغ محادثة الحكم مع الفيديو في مباراة توتنام

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 19:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

لا يزال ليفربول يسعى بكل قوة لمحاولة الحصول على ترضية بشأن أزمة إلغاء هدف لويس دياز أمام توتنام.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن ليفربول يتقدم بطلب رسمي لتفريغ المحادثة الصوتية بين حكم مباراة توتنام وغرفة الفيديو.

وذلك من أجل استخدامها في الاحتجاج الرسمي الذي قدمه ضد الحكام بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل.

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مباراة ليفربول ضد توتنام شهدت العديد من المواقف المثيرة للجدل تحكميا، مما دفع ليفربول لإصدار بيان يهدد فيه بالتصعيد.

أصدر نادي ليفربول بيانا بشأن الهدف الملغي له أمام توتنام، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات مباراة السبت.

من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية.

نحن ندرك تمامًا الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو.

ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق.

كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضًا. ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

يعد هذا أمرًا حيويًا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل.

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ماذا حدث؟

أصدرت لجنة الحكام الإنجليزية بيانا بشأن الخطأ التحكيمي في مباراة ليفربول وتوتنام من الدوري الإنجليزي.

وألغي هدف لـ لويس دياز لاعب ليفربول في الشوط الأول خلال مواجهة توتنام بداعي التسلل.

وجاء البيان الذي نقله موقع "ليفربول إيكو":

"لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي تعترف بحدوث خطأ بشري حدث خلال الشوط الأول في مباراة توتنام وليفربول.

الهدف الذي سجله لويس دياز وألغي بداعي التسلل من الحكم المساعد، كان واضحا أنه خطأ كبير وينتج عنه احتساب الهدف بعد مطالعة تقنية الفيديو، وهو ما لم يحدث.

لجنة الحكام ستقوم بمراجعة كاملة للظروف التي أدت للخطأ، وبعد نهاية المراجعة سنتواصل مع ليفربول للاعتراف بالخطأ".

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وألغي الهدف بداعي التسلل على الجناح الكولومبي في الدقيقة 33 وبعد 3 دقائق تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق سون هيونج مين.

وسبق أن صرّح يورجن كلوب عن هدف فريقه الملغي: "ليس تسللا عندما تراه، رسموا خطوطا خاطئة، ولم يعتمدوا على اللحظة المناسبة عندما خرجت الكرة من قدم صلاح. من الصعب التعامل مع هذا الأمر".

المباراة شهدت أيضا طرد كورتيس جونز وديوجو جوتا من ليفربول.

وارتقى توتنام للمركز الثاني برصيد 17 نقطة ودون خسارة فقط بالتساوي مع أرسنال.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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