مباشر البطولة العربية - الأهلي (60)-(55) الاتحاد الليبي.. الاتحاد السكندري (83)-(51) اتحاد الجزائر
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 16:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأهلي ضد الاتحاد الليبي، والاتحاد السكندري ضد اتحاد الجزائر في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية.
الأهلي ضد الاتحاد الليبي
ق2:00 عودة من الفريق الليبي والنتيجة 60-55 للأهلي
ق5:00 صحوة حمراء والتقدم 59-45
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة وتقدم الأهلي 47-43
ق5:04 الفارق يتقلص إلى 39-35
نهاية الربع الثاني 35-24 للأهلي
ق1:20 الأهلي يتقدم 30-20
ق 6:08 الأهلي متقدم بفارق 9 نقاط 25-16
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 20-9
ق1:12 الأهلي يوسع الفارق 20-6
ق4:55 الأهلي ما زال متقدما 13-4
ق7:35 تقدم أهلاوي 10-0
بداية المباراة
_ _ _
الاتحاد السكندري ضد اتحاد العاصمة
ق3:26 تفوق الاتحاد مستمر 83-51
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
ق1:20 الفارق يصل إلى 30 نقطة وتقدم الاتحاد 63-33
ق7:30 النتيجة 51-16
نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 43-16
ق2:41 تقدم الاتحاد السكندري 32-14
ق5:19 الاتحاد السكندري يوسع الفارق 27-13
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد السكندري 16-11
ق5:25 اتحاد العاصمة يقلص الفارق لكن التقدم للاتحاد السكندري 10-9
ق7:33 الاتحاد السكندري متقدم 8-0
بداية المباراة