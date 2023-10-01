مباشر الدوري الفرنسي - رين (2)-(1) نانت.. طرد مصطفى محمد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رين ضد نانت في الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي.

ووصل مصطفى محمد إلى هدفه الخامس مع نانت في الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب من نانت يسجل خمسة أهداف في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي منذ جافي ندورام في موسم 1995/1996.

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ق 77 طرد مصطفى محمد.. إنذار بعد مخالفة تبعه إنذار ثان للاعتراض على الحكم

ق 76 أدسون بدلا من صامويل موتوسامي

ق 75 جووول الثاني لـ رين من ديزير دو بعد تمريرة من أدريون تروفير

ق 61 كيفن بامبا بدلا من موليه

ق 53 أمين جويري يسدد كرة خطيرة لرين بجوار القائم

استراحة

ق 45 جووووووول التعادل من بيدرو شيريفيلا بعد متابعة لتسديدة عائدة من الحارس

ق 28 فلوران موليه يسدد ولكن الحارس ستيف مانداندا يتصدى

ق 6 جوووووول بنجامين بوريجو يسجل الأول من ركلة جزاء لصالح رين

ق 5 ركلة جزاء ضد نانت بسبب تدخل من المدافع صامويل موتوموسي

بداية المباراة