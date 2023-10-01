مباشر كرة سلة - الأهلي (55) - (45) دجلة العراقي.. الفترة الثالثة
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 13:25
كتب : FilGoal
يستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية لرجال كرة السلة بمواجهة دجلة العراقي.
ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة والتي تضم، بيروت اللبناني - مجد طنجة المغربي - دجلة العراقي - الاتحاد الليبي.
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الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
ق00:10 ثلاثية رائعة للأهلي والتقدم 55-45
ق4:30 تقدم دجلة العراقي 39-38
ق4:56 الفارق يتقلص إلى 38-36 لصالح الأهلي
الفترة الثانية
تقدم الأهلي 27-23
الفترة الأولى
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