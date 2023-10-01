مباشر كرة سلة - الأهلي (55) - (45) دجلة العراقي.. الفترة الثالثة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

الأهلي - سلة

يستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية لرجال كرة السلة بمواجهة دجلة العراقي.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة والتي تضم، بيروت اللبناني - مجد طنجة المغربي - دجلة العراقي - الاتحاد الليبي.

لمشاهدة المباراة

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الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

ق00:10 ثلاثية رائعة للأهلي والتقدم 55-45

ق4:30 تقدم دجلة العراقي 39-38

ق4:56 الفارق يتقلص إلى 38-36 لصالح الأهلي

الفترة الثانية

تقدم الأهلي 27-23

الفترة الأولى

كرة سلة الأهلي البطولة العربية للأندية
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