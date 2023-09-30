مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(1) أرتا سولار.. الحارس يمنع الثالث
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية.
وكان الزمالك خسر 2-0 ذهابا، ويحتاج للفوز بنتيجة أكبر للتأهل لدور المجموعات مباشرة.
يذكر أنه تم إلغاء دور الملحق الذي كان يؤهل مباشرة لدور المجموعات في النسخ السابقة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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ق 60: الحارس يمنع الثالث من مصطفى شلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 60: نزول نداي بدلا من الجزيري
ق 53: جوووووول الثاني شيكابالا
ق 49: جووووول من أوباما بعد ركلة حرة نفذها زيزو اصطدمت في العارضة وتابعها أوباما بضربة رأسية في الشباك
ق 46: عرضية من شيكابالا ورأسية من الجزيري في العارضة
نزول أوباما مع الشوط الثاني بدلا من ناصر منسي
ق 46: إنذار لـ زيزو
ق 45: مشادة بين اللاعبين
ق 34: فرصة خطيرة للزمالك من أمام الجزيري
ق 18: عرضية من زيزو وتسديدة من شيكابالا الحارس يبعدها
ق 17: هدف أول من وارساما حسن
بداية اللقاء