بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر من فولفسبورج وطرد صاحب هدف كأس العالم

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

شارك عمر مرموش جناح منتخب مصر في خسارة فريقه إينتراخت فرانكفورت أمام فولفسبورج بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وتوقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 7 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت.

بينما ارتفع رصيد فولفسبورج إلى النقطة 12 في المركز السابع.

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ولعب عمر مرموش المباراة من البداية وخرج في الدقيقة 83.

تقدم فولفسبورج في الدقيقة 31 بهدف سجله يوناس ويند، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد ماريو جوتزه صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 ولاعب فرانفكروت في الدقيقة 59 بعدما حصل على إنذارين.

وبذلك يكون عمر مرموش سجل مشاركته السادسة مع فرانكفورت في الدوري الألماني هذا الموسم وله هدف وحيد.

الدوري الألماني فرانكفورت عمر مرموش
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