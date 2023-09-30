ليتشي الضحية الجديدة.. رباعيات نابولي مستمرة رغم الأزمات

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

واصل نابولي رغم أزماته الأخيرة الفوز برباعية جديدة في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي وتلك المرة على حساب ليتشي بنتيجة 4-0 على ملعب فيا ديل ماري.

ورفع نابولي رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتا ومستفيقا بعد خسارة وتعادلين بالفوز برباعية على أودينيزي ثم ليتشي.

وارتبط اسم نابولي بالأزمات في الآونة الأخيرة أبرزها اعتراض خيفتشيا كفاراستيخليا على التغييرات وكذلك أزمة فيكتور أوسيمين مع النادي بسبب السخرية منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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في الدقيقة 16 سجل ليو أوستيجارد برأسية الهدف الأول بعد ركلة غير مباشرة نفذها بيوتر زيلينسكي

وفي الدقيقة 51 سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني برأسية دون أن يحتفل كالعادة.

ووصل النيجيري هداف الموسم الماضي لهدفه الخامس بالتساوي مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وبتسديدة رائعة سجل جانلويكا جايتانو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وعزز ماتيو بوليتانو النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع من علامة الجزاء.

ويلتقي نابولي في الجولة المقبلة مع فيورنتينا.

بينما تراجع ليتشي للمركز السابع بعد تلقى هزيمته الثانية تواليا عقب الخسارة من يوفنتوس الجولة الماضية برصيد 11 نقطة.

وسيلتقي في الجولة المقبلة مع ساسولو الذي فاز على يوفنتوس وإنتر تواليا.

الدوري الإيطالي نابولي ليتشي
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