مباشر الدوري الإنجليزي – بورنموث (0)-(1) أرسنال.. ركلة جزااء

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:33

كتب : FilGoal

ديفيد رايا - أرسنال ضد توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بورنموث وأرسنال التي تقام في ملعب فايتاليتي في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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ق42. ركلة جزاء لأرسنال حصل عليها نكيتيا.

ق17. جووووووول أول لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا برأسية بمتاعبة لرأسية جابرييل جيسوس التي اتردت من القائم.

بداية المباراة

أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي
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