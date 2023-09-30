مباشر الدوري الإنجليزي – بورنموث (0)-(1) أرسنال.. ركلة جزااء
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:33
كتب : FilGoal
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ق42. ركلة جزاء لأرسنال حصل عليها نكيتيا.
ق17. جووووووول أول لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا برأسية بمتاعبة لرأسية جابرييل جيسوس التي اتردت من القائم.
بداية المباراة
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