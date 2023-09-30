مباشر الدوري الإنجليزي – بورنموث (0)-(1) أرسنال.. ركلة جزااء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بورنموث وأرسنال التي تقام في ملعب فايتاليتي في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

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ق42. ركلة جزاء لأرسنال حصل عليها نكيتيا.

ق17. جووووووول أول لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا برأسية بمتاعبة لرأسية جابرييل جيسوس التي اتردت من القائم.

بداية المباراة