مباشر – مانشستر يونايتد (0)-(0) كريستال بالاس.. سيتي (0)-(1) ولفرهامبتون.. جووووول عكسي

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

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ولفرهامبتون X مانشستر سيتي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 13: جوووول أوووول عكسي.. عرضية من نيتو يودعها روبن دياش بالخطأ في شباكه

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ولفرهامبتون كريستال بالاس
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