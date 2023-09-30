مباشر – مانشستر يونايتد (0)-(0) كريستال بالاس.. سيتي (0)-(1) ولفرهامبتون.. جووووول عكسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس

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ولفرهامبتون X مانشستر سيتي

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انطلاق المباراة.