مباشر – مانشستر يونايتد (0)-(0) كريستال بالاس.. سيتي (0)-(1) ولفرهامبتون.. جووووول عكسي
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.
مانشستر يونايتد X كريستال بالاس
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انطلاق المباراة.
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ولفرهامبتون X مانشستر سيتي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
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انطلاق المباراة.
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