مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) سانت جورج.. الشوط الثاني
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 43: كهربا يهدر الرابع بعد تمريرة من أفشة وانفراد بالمرمى وتسديدة باليسار
ق 39: جووووول أفشة والثالث بعد عرضية من كريم الدبيس
ق 34: جوووول كهربا والثاني
ق 32: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة
ق 28: كهربا يهدر الثاني بعد عرضية من إمام عاشور واستلامة من عبد القادر
ق 10: جووووول أفشة والأول بطريقة رائعة
انطلاق المباراة
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