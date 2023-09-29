مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) سانت جورج.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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ق 43: كهربا يهدر الرابع بعد تمريرة من أفشة وانفراد بالمرمى وتسديدة باليسار

ق 39: جووووول أفشة والثالث بعد عرضية من كريم الدبيس

ق 34: جوووول كهربا والثاني

ق 32: ركلة جزاء لكهربا بعد عرقلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أفشة

ق 28: كهربا يهدر الثاني بعد عرضية من إمام عاشور واستلامة من عبد القادر

ق 10: جووووول أفشة والأول بطريقة رائعة

انطلاق المباراة