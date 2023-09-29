مباشر الدوري السعودي - النصر (2)-(1) الطائي.. اتحاد جدة (0)-(0) الفيحاء.. تعثر المتصدر

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

يحل النصر ضيفا على الطائي ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتشهد مباراة النصر والطائي عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل العالمي.

فيما يلعب اتحاد جدة أمام الفيحاء بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء مؤتمر أنشيلوتي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب

ويغيب الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بسبب الإصابة.

ويقدم لكم FilGoal.com ا تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر أمام الطائي واتحاد جدة أمام الفيحاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة النصر والطائي دقيقة بدقيقة اضغط هنا .

النصر × الطائي

نهاية المباراة

ق85 رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء

ق79 فيرجيل ميسيدجان يسجل هدف التعادل لنادي الطائي

ق63 عرضية متقنة من سلطان الغنام يقابلها رونالدو برأسية قوية وينقذها حارس مرمى الطائي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 تاليسكا يسجل الهدف الأول لنادي النصر بعد تمريرة متبادلة مع رونالدو

ق14 عرضية خطيرة من ساديو ماني تجاه رونالدو الذي أهدر فرصة هدف مؤكد ووضعها أعلى المرمى

ق5 انطلاقة سريعة من ساديو ماني وعرضية خطيرة يبعدها دفاع الطائي.

انطلاق المباراة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة اتحاد جدة والفيحاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

اتحاد جدة × الطائي

نهاية المباراة

ق58 تسديدة قوية من رومارينيو لاعب الاتحاد يبعدها فلاديمير حارس مرمى الفيحاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 فلاديمير حارس مرمى الفيحاء ينقذ هدف مؤكد من أمام رومارينيو مهاجم الاتحاد

ق7 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

انطلاق المباراة

النصر السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
الدوري السعودي - رونالدو ينقذ النصر ويقوده للفوز السادس على التوالي.. واتحاد جدة يتعثر تشكيل اتحاد جدة - عودة حمد الله وكورنادو أمام الفيحاء.. وغياب بنزيمة تشكيل النصر - عودة رونالدو أمام الطائي.. وغياب غريب تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب الهلال يختار ملعبه الجديد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز وبرشلونة والدوري السعودي مدرب ضمك: طارق حامد استطاع الحد من خطورة نيمار.. وكنت قريبا من التدريب في مصر بمشاركة شريف.. الخليج يحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس الملك
أخر الأخبار
أول المتأهلين لمجموعات أبطال إفريقيا.. سوبر هاتريك مصطفى فتحي ينصر بيراميدز بسداسية 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري السعودي - رونالدو ينقذ النصر ويقوده للفوز السادس على التوالي.. واتحاد جدة يتعثر 35 دقيقة | السعودية
هدف غائب منذ 2017.. أفشة يسجل لـ الأهلي من ركلة ثابتة في دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
"تعليق الإجراءات البروتوكولية".. إشبيلية يصدر بيانا بشأن قضية نيجريرا قبل لقاء برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن توثيق عقود وصرف مستحقات لاعبي الطائرة وأو جي مايو محترف السلة ساعة | كرة طائرة
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (4)-(0) سانت جورج.. نزول بيرسي تاو ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة إبراهيم عادل ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل سانت جورج - لا تغييرات في مواجهة الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك