انتهت الدوري السعودي - النصر (2)-(1) الطائي.. اتحاد جدة (0)-(0) الفيحاء.. تعثر المتصدر

يحل النصر ضيفا على الطائي ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتشهد مباراة النصر والطائي عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل العالمي.

فيما يلعب اتحاد جدة أمام الفيحاء بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ويغيب الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بسبب الإصابة.

ويقدم لكم FilGoal.com ا تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر أمام الطائي واتحاد جدة أمام الفيحاء.

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لمتابعة مباراة النصر والطائي دقيقة بدقيقة اضغط هنا .

النصر × الطائي

نهاية المباراة

ق85 رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء

ق79 فيرجيل ميسيدجان يسجل هدف التعادل لنادي الطائي

ق63 عرضية متقنة من سلطان الغنام يقابلها رونالدو برأسية قوية وينقذها حارس مرمى الطائي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 تاليسكا يسجل الهدف الأول لنادي النصر بعد تمريرة متبادلة مع رونالدو

ق14 عرضية خطيرة من ساديو ماني تجاه رونالدو الذي أهدر فرصة هدف مؤكد ووضعها أعلى المرمى

ق5 انطلاقة سريعة من ساديو ماني وعرضية خطيرة يبعدها دفاع الطائي.

انطلاق المباراة

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لمتابعة مباراة اتحاد جدة والفيحاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

اتحاد جدة × الطائي

نهاية المباراة

ق58 تسديدة قوية من رومارينيو لاعب الاتحاد يبعدها فلاديمير حارس مرمى الفيحاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 فلاديمير حارس مرمى الفيحاء ينقذ هدف مؤكد من أمام رومارينيو مهاجم الاتحاد

ق7 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

انطلاق المباراة