انتهت الدوري السعودي - النصر (2)-(1) الطائي.. اتحاد جدة (0)-(0) الفيحاء.. تعثر المتصدر

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

يحل النصر ضيفا على الطائي ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتشهد مباراة النصر والطائي عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل العالمي.

فيما يلعب اتحاد جدة أمام الفيحاء بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة فتوح وظهور زيزو أمام أرتا سولار.. وغياب محمود علاء مؤتمر أنشيلوتي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب

ويغيب الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء بسبب الإصابة.

ويقدم لكم FilGoal.com ا تغطية حية ومباشرة لمباراتي النصر أمام الطائي واتحاد جدة أمام الفيحاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة النصر والطائي دقيقة بدقيقة اضغط هنا .

النصر × الطائي

نهاية المباراة

ق85 رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء

ق79 فيرجيل ميسيدجان يسجل هدف التعادل لنادي الطائي

ق63 عرضية متقنة من سلطان الغنام يقابلها رونالدو برأسية قوية وينقذها حارس مرمى الطائي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 تاليسكا يسجل الهدف الأول لنادي النصر بعد تمريرة متبادلة مع رونالدو

ق14 عرضية خطيرة من ساديو ماني تجاه رونالدو الذي أهدر فرصة هدف مؤكد ووضعها أعلى المرمى

ق5 انطلاقة سريعة من ساديو ماني وعرضية خطيرة يبعدها دفاع الطائي.

انطلاق المباراة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة اتحاد جدة والفيحاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

اتحاد جدة × الطائي

نهاية المباراة

ق58 تسديدة قوية من رومارينيو لاعب الاتحاد يبعدها فلاديمير حارس مرمى الفيحاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 فلاديمير حارس مرمى الفيحاء ينقذ هدف مؤكد من أمام رومارينيو مهاجم الاتحاد

ق7 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

انطلاق المباراة

النصر السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
جيسوس: نيمار يتطور من مباراة إلى أخرى تقرير: هندرسون يضع جيرارد في مأزق قبل مواجهة أهلي جدة الدوري السعودي - الهلال يحسم دربي الشباب ويتصدر.. ونيمار يهدر ركلة جزاء انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2) - (0) الشباب.. استعادة الصدارة الدوري السعودي - رونالدو ينقذ النصر ويقوده للفوز السادس على التوالي.. واتحاد جدة يتعثر تشكيل اتحاد جدة - عودة حمد الله وكورنادو أمام الفيحاء.. وغياب بنزيمة تشكيل النصر - عودة رونالدو أمام الطائي.. وغياب غريب تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب
أخر الأخبار
ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السقوط الأول.. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي بثنائية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول وتوتنام بالقوة الضاربة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) أرتا سولار.. انطلاق المباراة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخسر من فولفسبورج وطرد صاحب هدف كأس العالم 45 دقيقة | المحترفون
ليتشي الضحية الجديدة.. رباعيات نابولي مستمرة رغم الأزمات 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون