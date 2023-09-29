مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (2) (0) الجيش الرواندي.. جووووول صاروخي جديد
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 17:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 20: جوووول الثااااني.. وليد الكرتي يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من أرضية الملعب
ق 18: جووووول رااااائع.. مصطفى فتحي يصوب كرة صاروخية
ق 13: خروج إبراهيم عادل ومشاركة مصطفى فتحي
بداية اللقاء
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