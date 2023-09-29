تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الجيش الرواندي

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بـ رمضان صبحي في هجوم فريقه أمام الجيش الرواندي.

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جابر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه

الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – إبراهيم عادل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي – كريم حافظ – أسامة جلال – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – يوسف أسامة – أحمد فتحي – دودو الجباس – فيستون ماييلي

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.