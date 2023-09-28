بعد غياب 261 يوما.. النني يشارك في تأهل أرسنال إلى ثمن نهائي كأس الرابطة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

حجز أرسنال مقعدا في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بمشاركة النجم الدولي المصري محمد النني.

وفاز أرسنال على برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ريس نيلسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة في ملعب واست كوميونيتي.

وخاض ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مواجهة بيرنتفورد بتشكيلة متوازنة مع إراحة بعض العناصر الأساسية للفريق.

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وشارك محمد النني في الدقيقة 82 من عمر المباراة وحل بدلا من ريس نيلسون صاحب الهدف.

النني عاد للمشاركة مع أرسنال بعد غياب 261 يوما عن الشماركة في المباريات بسبب الإصابة.

وشهدت مباراة أرسنال أمام أوكسفورد يونايتد في 9 يناير 2023 الظهور الأخير للنني مع المدفعجية.

وينتظر أرسنال إجراء قرعة الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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أرسنال محمد النني كأس الرابطة الإنجليزية
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