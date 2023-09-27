مباشر كأس الرابطة – ليفربول (3) - (1) ليستر.. نيوكاسل (1) - (0) مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وليستر سيتي، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليفربول X ليستر سيتي

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ق89: جوووووووووول ثالث لليفربول عن طريق جوتا بالكعب.

ق70: جوووووووووووووووول بوووووووووووم سوبوسلاي يتقدم لليفربول بتسديدة صاروخية.

ق48: جوووووول جاكبو يدرك التعادل لليفربول بتسديدة زاحفة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف دون رد.

ق30: مازال ليستر سيتي متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق3: جوووووووول أووووول لليستر عن طريق كيسي ماكاتير.

انطلاق المباراة.

نيوكاسل X مانشستر سيتي

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ق53: جوووووووووووول إيزاك والهدف الأول لنيوكاسل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق25: سيتي يضغط بقوة لكنه لم يستطع حتى الآن الوصول لشباك نيوكاسل.

انطلاق المباراة.

المباراة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.