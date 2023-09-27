مباشر كأس الرابطة – ليفربول (0) - (1) ليستر.. نيوكاسل ومانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وليستر سيتي، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ليفربول X ليستر سيتي

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ق3: جوووووووول أووووول لليستر عن طريق كاسي ماكتيير.

انطلاق المباراة.

نيوكاسل X مانشستر سيتي

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انطلاق المباراة.

المباراة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.