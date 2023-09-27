مباشر كأس الرابطة – ليفربول (0) - (1) ليستر.. نيوكاسل ومانشستر سيتي
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وليستر سيتي، نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ليفربول X ليستر سيتي
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ق3: جوووووووول أووووول لليستر عن طريق كاسي ماكتيير.
انطلاق المباراة.
نيوكاسل X مانشستر سيتي
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انطلاق المباراة.
المباراة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
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