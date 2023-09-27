تجربة جديدة خارج إيطاليا.. جاتوزو يتولى تدريب مارسيليا
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي مارسيليا تعاقده مع جينارو جاتوزو لتدريب الفريق.
وأشار مارسيليا إلى أن جاتوزو قد وقع على عقد لمدة موسم واحد.
ويأتي جاتوزو خلفا لمارسيلينيو الذي تمت إقالته بعد 5 جولات في الدوري الفرنسي.
التجربة الأخيرة لجاتوزو كانت مع فريق فالنسيا الإسباني في الموسم الماضي ورحل بعج 22 مباراة.
وسبق لجاتوزو وأن توج بلقب وحيد في مسيرته وهو كأس إيطاليا مع نابولي عام 2019.
ويحتل مارسيليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.
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