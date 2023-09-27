تجربة جديدة خارج إيطاليا.. جاتوزو يتولى تدريب مارسيليا

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

جاتوزو يتولى تدريب مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا تعاقده مع جينارو جاتوزو لتدريب الفريق.

وأشار مارسيليا إلى أن جاتوزو قد وقع على عقد لمدة موسم واحد.

ويأتي جاتوزو خلفا لمارسيلينيو الذي تمت إقالته بعد 5 جولات في الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال – هافيرتز وجورجينيو أساسيان.. وخط هجوم شاب ضد برينتفورد تقرير: دي زيربي وتشابي ألونسو مرشحان لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي تشكيل ليفربول – صلاح خارج القائمة.. وجوتا وجاكبو أساسيان ضد ليستر سبورت: كانسيلو قد يغيب عن مواجهة برشلونة وإشبيلية

التجربة الأخيرة لجاتوزو كانت مع فريق فالنسيا الإسباني في الموسم الماضي ورحل بعج 22 مباراة.

وسبق لجاتوزو وأن توج بلقب وحيد في مسيرته وهو كأس إيطاليا مع نابولي عام 2019.

ويحتل مارسيليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

الدوري الفرنسي جينارو جاتوزو أوليمبيك مارسيليا
نرشح لكم
مؤتمر إنريكي: نيوكاسل بدنيا وجسديا لا يُصدق.. ويجب أن نستعد لضغطهم ماركا: مستقبل لونين في محل شك مع ريال مدريد لابورتا: لنا ركلتي جزاء ضد رايو فايكانو.. وسعيد لـ جيرونا لهذا السبب بينيا يظهر من جديد؟ سبورت: مشاركة تير شتيجن ضد بورتو في محل شك هل تعود الذكريات؟ موندو ديبورتيفو تكشف موقف بيبي من المشاركة ضد برشلونة جوارديولا يستبعد إمكانية مشاركة دي بروين في كأس العالم للأندية دي ليخت يبدأ طريق العودة.. وموسيالا يقترب كل شيء كما هو.. يوفنتوس يتعادل مع إنتر في دربي الشوط الواحد
أخر الأخبار
رئيس ميدياما يكشف موقف مهاجمه من الانتقال للـ أهلي أو الزمالك 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد 19 دقيقة | الدوري الإسباني
نائب رئيس لجنة الحكام يحسم مصير الصباحي في أزمة استبعاد الخماسي من الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - صانع سلسلة Half Life ومؤسس Steam: الواقعية لا يجب أن تكون أولوية في الألعاب 32 دقيقة | Gamers
عامر حسين: الدوري سينتهي بنهاية يوليو.. وهذا موعد انطلاق كأس الرابطة 50 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أبو سليم: اعتمدنا على الكثافة لإيقاف خطورة زيزو وشيكابالا.. وهذا ملعب مباراة الإياب 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر إنريكي: نيوكاسل بدنيا وجسديا لا يُصدق.. ويجب أن نستعد لضغطهم ساعة | الكرة الأوروبية
مباراة شهدت لقطة أخلاقية من رونالدو.. النصر يتعادل مع برسبوليس بدون أهداف ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات