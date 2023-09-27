تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وألفاريز وكوفاسيتش أساسيون ضد نيوكاسل
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:14
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- يوشكو جفارديول- ناثان أكي
في الوسط: سيرجيو جوميز- كالفين فيليبس- ماتيو كوفاسيتش
في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- جاك بوب
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