مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (0)-(0) لاس بالماس.. تبديل أول للإصابة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد ولاس بالماس التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في سابع جولات الدوري الإسباني.

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ق40. تبديل أول لريال مدريد بدخول لوكاس فاسكيز بدلا من دافيد ألابا بسبب الإصابة.

ق32. ألفارو فايس حارس لاس بالماس يتألق من جديد في التصدي لتسديدة من ناتشو.

ق25. براهيم دياز يهدر انفرادين متتاليين بالمرمى.

ق19. الحارس يتعملق ويتصدى بروعة لفرصة من خوسيلو.

ق6. الحارس يتألق ويمنع رودريجو من تسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد لاس بالماس الدوري الإسباني
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