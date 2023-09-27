مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (0)-(0) لاس بالماس.. الأول يضيع
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 19:42
كتب : FilGoal
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ق6. الحارس يتألق ويمنع رودريجو من تسجيل الهدف الأول.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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