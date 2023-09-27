مباشر في الدوري المصري - الجونة (0) - (1) زد.. محمد سمير جووول

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

زد

يلعب زد ضد الجونة في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد خالد بشارة.

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ق 62 تسديدة صاروخية من محمود صابر لاعب زد من خارج منطقة الجزاء ابعدها أحمد مسعود بشكل رائع من أسفل يمين مرماه

ق 53 كرة عرضية من أيمن موكا لاعب الجونة من جهة اليمين مرت بغرابة من حسام غانم المنفرد بالمرمى.

ق49 مصطفى زيكو مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم مرر كرة إلى شادي حسين المتمركز منتصف منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بدوران ثم سدد كرة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من مصطفى زيكو يتصدى لها احمد مسعود ببراعة

انطلاق المباراة

نادي الجونة نادي زد الدوري المصري
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