المغرب يفوز بشرف تنظيم أمم إفريقيا 2025

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 13:35

كتب : محمد عبد العظيم

كأس أمم إفريقيا 2023

فاز المغرب بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، حسبما علم FilGoal.com.

وبعدها أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القرار في مؤتمر صحفي.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي لـ كاف صوت بالاجماع لملف المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025.

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وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 عضوا لصالح المغرب.

وهو ما أكدته قناة المغربية الرياضية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب المسابقة، بعد نسخة 1988.

وناقش المكتب التنفيذي لـ كاف ملفات الدول المتقدمة لتنظيم نسخة 2027.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن يوم الثلاثاء سحب ملف ترشحه لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي للتلفزيون الجزائري: "الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الإعلان عن الدول المستضيفة لأمم إفريقيا 2025 و2027.

فقد أعلن كاف عن تحديد يوم 27 سبتمبر موعدا لاختيار البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وسيتم اتخاذ القرار بهذا الصدد من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي في القاهرة.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عبر الموقع الرسمي: "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة ستسهم كثيرا في الاستدامة والتنافس بالكرة الإفريقية بالإضافة إلى جاذبيتها".

وأضاف "سنجتمع مجددا في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 لاتخاذ قرارات بشأن البلاد المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027".

وأوضح "أيضا سيستضيف كاف خلال الأسابيع المقبلة الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية التي تمثل أنجح وأكبر الأندية في إفريقيا".

وعلم FilGoal.com بالقائمة النهائية للمرشحين لاستضافة البطولتين.

وترشحت الجزائر لاستضافة البطولتين، حيث تنافس المغرب وملفا مشتركا بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025.

أما في نسخة 2027، فتنافس السنغال، وملف مشترك بين تنزانيا وكينيا وأوغندا تحت مسمى ملف شرق إفريقيا.

2025: المغرب - الجزائر - نيجيريا وبنين (ملف مشترك)

2027: الجزائر - السنغال - تنزانيا وكينيا وأوغندا (ملف مشترك باسم شرق إفريقيا)

يذكر أن نسخة 2023 ستقام في كوت ديفوار، وتنطلق في يناير المقبل.

المغرب أمم إفريقيا 2025
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