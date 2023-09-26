وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات

نعى اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات بالاتحاد الذي توفي اليوم الثلاثاء.

المستشار عادل الشوربجي كان النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف.

وكان عادل الشوربجي يتولى منصب رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات داخل اتحاد كرة القدم منذ عدة سنوات.

ويتقدم FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

اتحاد الكرة عادل الشوربجي
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