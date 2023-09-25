مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. تسديدة بعيدة
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 18:30
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.
وحصد الزمالك نقطة من الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام بيراميدز، بينما خسر المقاولون ضد بلدية المحلة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-------------
ق12 تسديدة من أوتشايا ولكن بعيدة عن المرمى
ق10 محاولة من محمد شوقي ولكن حاتم سكر يحولها إلى ركنية
ق5 تصادم قوي بين حسام عبد المجيد ومحمد سالم وتوقف اللعب لعلاج اللاعبين
ق2 تسديدة من زيزو ولكن سهلة في يد أبو السعود
انطلاق المباراة
نرشح لكم
إبراهيم عادل: هدف البنك الأهلي تكليل لمجهوداتنا.. ونتعامل مع كل فرصة كأنها الأخيرة تشكيل المقاولون - غريب يهاجم الزمالك بـ سالم ونياس.. ومرعي على دكة البدلاء بالنيران الصديقة.. بيراميدز يحقق الفوز الأول في الدوري أمام البنك الأهلي تشكيل الزمالك - 8 تغييرات من أوسوريو أمام المقاولون.. وعودة زيزو وعبد المجيد الأهلي يكشف مستجدات حالة الخطيب الصحية.. ورئيس النادي يلبي دعوة ناصر الخليفي انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) بيراميدز المصري يعلن غياب يوسف الجوهري عن مواجهة فاركو التشكيل - النادري أساسي لأول مرة مع البنك الأهلي.. و 5 تغييرات في بيراميدز
أخر الأخبار
ليفربول يجدد تعاقد تسيميكاس 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي