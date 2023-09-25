مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. تسديدة بعيدة

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحصد الزمالك نقطة من الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام بيراميدز، بينما خسر المقاولون ضد بلدية المحلة.

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ق12 تسديدة من أوتشايا ولكن بعيدة عن المرمى

ق10 محاولة من محمد شوقي ولكن حاتم سكر يحولها إلى ركنية

ق5 تصادم قوي بين حسام عبد المجيد ومحمد سالم وتوقف اللعب لعلاج اللاعبين

ق2 تسديدة من زيزو ولكن سهلة في يد أبو السعود

انطلاق المباراة