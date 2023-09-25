مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. تسديدة بعيدة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب - أمين عمر

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحصد الزمالك نقطة من الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام بيراميدز، بينما خسر المقاولون ضد بلدية المحلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق12 تسديدة من أوتشايا ولكن بعيدة عن المرمى

ق10 محاولة من محمد شوقي ولكن حاتم سكر يحولها إلى ركنية

ق5 تصادم قوي بين حسام عبد المجيد ومحمد سالم وتوقف اللعب لعلاج اللاعبين

ق2 تسديدة من زيزو ولكن سهلة في يد أبو السعود

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب
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