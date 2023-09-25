انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) المقاولون العرب.. نهاية المباراة المثيرة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك ضد المقاولون

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحصد الزمالك نقطة من الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام بيراميدز، بينما خسر المقاولون ضد بلدية المحلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق99 جوووول قاتل بتسديدة من أحمد علاء

ق93 القائم ينقذ مرمى الزمالك

ق83 جوووووول أوباما

ق80 نياس يهدر هدفا وتتحول إلى ركنية

ق67 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق65 جووووووول مصطفى شلبي

ق63 زيزو يحول عرضية روقا برأسية وأبو السعود يتألق

ق59 أمين عمر يأمر باستئناف اللعب

ق55 تقنية الفيديو تستدعي أمين عمر لشك حول ضربة جزاء للزمالك

ق50 عرضية من عبد الشافي يحولها السيسي برأسية ولكن أبو السعود يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

نزول روقا وإبراهيما نداي وعبد الشافي بدلا من بيسو وإيشو وسكر

نهاية الشوط الأول

ق46 تبديل اضطراري للأبيض بنزول مصطفى الزناري بدلا من عبد المجيد

ق42 إصابة حسام عبد المجيد

ق24 رأسية من محمد سالم أعلى عارضة محمد صبحي بقليل

ق22 تسديدة رائعة من إيشو ولكن أعلى عارضة أبو السعود

ق12 تسديدة من أوتشايا ولكن بعيدة عن المرمى

ق10 محاولة من محمد شوقي ولكن حاتم سكر يحولها إلى ركنية

ق5 تصادم قوي بين حسام عبد المجيد ومحمد سالم وتوقف اللعب لعلاج اللاعبين

ق2 تسديدة من زيزو ولكن سهلة في يد أبو السعود

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب
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