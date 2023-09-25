مباشر الدوري المصري - البنك الاهلي (0)-(0) بيراميدز.. أبو جبل يتألق

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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ق7. أبو جبل يتألق في التصدي لرأسية قريبة جدا من أحمد سامي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري البنك الأهلي بيراميدز
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