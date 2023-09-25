مباشر الدوري المصري - البنك الاهلي (0)-(0) بيراميدز.. أبو جبل يتألق

المصري يعلن غياب يوسف الجوهري عن مواجهة فاركو

التشكيل - النادري أساسي لأول مرة مع البنك الأهلي.. و 5 تغييرات في بيراميدز

ناشئ المقاولون يقضي فترة معايشة مع ريال بيتيس

عبد الهادي: لا أعرف سبب إيقاقي.. وهذا سبب استبعاد ثلاثي الزمالك من مواجهة المقاولون

مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية

مصدر من جهاز الزمالك الفني لـ في الجول: اتجاه قوي للتظلم على عقوبات الرابطة

مصدر من المصري يوضح لـ في الجول مطالب الزمالك لحل أزمة عيد ومنصور

تحديد ملعب بلدية المحلة في الدوري الممتاز