مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) بيراميدز.. جوووول إبراهيم عادل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

أحمد سامي - البنك الأهلي ضد بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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ق 69: جوووول رائع من إبراهيم عادل

انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول

ق40. لمسة يد داخل منطقة الجزاء واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء ولكن راية الحكم المساعد ألغت قراره لوجود تسلل على جريندو في بداية الهجمة.

ق7. أبو جبل يتألق في التصدي لرأسية قريبة جدا من أحمد سامي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
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