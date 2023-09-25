مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

احتفال الزمالك

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.

ويقدم لكم FiLGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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البنك الأهلي × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × المقاولون العرب.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري المحترفين المصري

النجوم × مكادي.. 4:00 مساء.

بتروجت × أسوان.. 4:00 مساء.

النصر للتعدين × بترول أسيوط 4:00 مساء.

الدوري البرتغالي

سبورتنج لشبونة × ريو أفي.. 10:15 مساء.

الدوري التركي

هاتاي سبور × طرابزون سبور.. 8:00 مساء.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الجبلين × الهلال.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.

أحد × النصر.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الزمالك الدوري المصري مواعيد مباريات الإثنين بيراميدز
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