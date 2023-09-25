مواعيد مباريات الإثنين 25 سبتمبر - الزمالك وبيراميدز.. وكأس السعودية
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 10:26
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.
ويقدم لكم FiLGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
البنك الأهلي × بيراميدز.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الزمالك × المقاولون العرب.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري المحترفين المصري
النجوم × مكادي.. 4:00 مساء.
بتروجت × أسوان.. 4:00 مساء.
النصر للتعدين × بترول أسيوط 4:00 مساء.
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة × ريو أفي.. 10:15 مساء.
الدوري التركي
هاتاي سبور × طرابزون سبور.. 8:00 مساء.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الجبلين × الهلال.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.
أحد × النصر.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
نرشح لكم
طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته وإمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية يوسف حسن لـ في الجول: بدأت العلاج الطبيعي بعد الجراحة.. وهذا موعد العودة وكيلهما يكشف شرط انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك وحقيقة مفاوضات القطبين مع قفة فرج عامر: صلاح محسن وخالد عبد الفتاح لن يعودا إلى سموحة.. والأهلي رفض طلبي مران الزمالك - محمود علاء يشارك في جزء من التدريبات الجماعية 3 أسماء.. في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في تعزيز مركز حراسة المرمى مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بيراميدز يرغب في ضم مصطفى سعد إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟