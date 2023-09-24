بعد سحق شيفيلد بالـ 8.. نيوكاسل يصنع التاريخ ويتفوق على يونايتد وتشيلسي

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

صنع نيوكاسل التاريخ بعد اكتساح شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

واستضاف شيفيلد يونايتد نظيره نيوكاسل على ملعبه برامول لين معقل الفريق الصاعد للدوري الإنجليزي في الجولة السادسة.

وافتتح شون لونجستاف التهديف لنيوكاسل في الدقيقة 21، وعزز دان برن التقدم في الدقيقة 31.

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وأضاف سفين بوتمان الهدف الثالث في الدقيقة 35، وسجل كالوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 56، وأبى أن يخرج أنتوني جوردون بدون التسجيل فأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 61.

وكذلك سجل ميجيل ألميرون الهدف السادس في الدقيقة 68، ولم يخرج برونو جيمارايش خال الوفاض فزار شباك شيفيلد في الدقيقة 73، قبل أن ينهي أليكساندر إيزاك حفلة الأهداف في الدقيقة 87.

وشهد اللقاء صناعة الماكبايس أرقاما تاريخية صعب أن يتم تكرارها في المستقبل القريب.

اجتياز يونايتد وتشيلسي

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اجتاز نيوكاسل 11 ناديا في الدوري الإنجليزي أبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي في تسجيل الأهداف.

فسجل الماكبايس فقط في هذه المباراة ثمانية أهداف وهذا يعتبر أكثر من يونايتد وتشيلسي، فسجل الشياطين الحمر سبعة أهداف، والبلوز خمسة أهداف.

رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد، فأصبح أول فريق في تاريخ إنجلترا يسجل ثمانية أهداف في مباراة واحدة بلاعبين مختلفين في نفس المباراة.

نيوكاسل يتفوق على نفسه

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تفوق نيوكاسل على نفسه وتمكن من كسر رقمهم الخاص في التسجيل خارج الأرض.

فأعلى تسجيل أهداف في مباراة واحدة تمكن منه نيوكاسل كان تسجيل ستة أهداف، حتى كسر إيدي هاو المدير الفني للفريق ليقودهم بتسجيل ثمانية أهداف.

وبهذا الفوز يحتل نيوكاسل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط، بينما يتذيل شيفيلد الترتيب بنقطة واحدة.

تريبير والتساوي مع بونشيون

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يبدو لك صناعة كيفين تريبير لثلاثة أهداف شيء عادي، ولكن تمكن من معادلة رقما قياسيا بسبب طريقة التسجيل بعد ذلك.

وصنع تريبير هدفا لبرن وبوتمان وويلسون، والشيء المشترك هو أن جميعهم سجلوا بالرأس، وهنا يكمن قيمة الرقم.

فعادل الظهير الإنجليزي رقم جيسون بونشيون إذ أن تمكن الثنائي من صناعة ثلاثة أهداف يتم تسجيلهم جميعهم بالرأس.

مانشستر يونايتد تشيلسي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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