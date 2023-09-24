مباشر أبطال إفريقيا - سانت جورج (0)-(2) الأهلي.. نزول كوكا وعبد القادر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - هدف حسين الشحات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سانت جورج ضد الأهلي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 77: نزول كوكا وعبد القادر بدلا من مروان عطية وبيرسي تاو

ق 73: محمد الضاوي يسدد بقوة والحارس يتألق أمامه

ق 66: إنذار لمروان عطية

ق 66: نزول صلاح محسن وأفشة وكريستو بدلا من إمام عاشور وكهربا وحسين الشحات

ق 57: جووووول الشحات والثاني

ق 53: فرصة مهدرة من كهربا بعد تمريرة إمام عاشور

ق 52: تسديدة من إمام عاشور في العارضة

ق 37: عبد المنعم يهدر الثاني بعد عرضية من كهربا

ق 34: تسديدة من إمام عاشور بالقدم اليسرى والحارس يتصدى له

ق 28: جوووول حسين الشحات

ق 17: انطلاقة من بيرسي تاو وتمريرة الدفاع يبعدها

ق 11: فرصة أولى من الشحات

انطلاق المباراة

الأهلي سانت جورج
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