مباشر أبطال إفريقيا - سانت جورج (0)-(2) الأهلي.. الحارس يمنع كريستو من التسجيل
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سانت جورج ضد الأهلي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 73: محمد الضاوي يسدد بقوة والحارس يتألق أمامه
ق 66: إنذار لمروان عطية
ق 66: نزول صلاح محسن وأفشة وكريستو بدلا من إمام عاشور وكهربا وحسين الشحات
ق 57: جووووول الشحات والثاني
ق 53: فرصة مهدرة من كهربا بعد تمريرة إمام عاشور
ق 52: تسديدة من إمام عاشور في العارضة
ق 37: عبد المنعم يهدر الثاني بعد عرضية من كهربا
ق 34: تسديدة من إمام عاشور بالقدم اليسرى والحارس يتصدى له
ق 28: جوووول حسين الشحات
ق 17: انطلاقة من بيرسي تاو وتمريرة الدفاع يبعدها
ق 11: فرصة أولى من الشحات
انطلاق المباراة
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