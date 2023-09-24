مباشر أبطال إفريقيا - سانت جورج (0)-(0) الأهلي.. فرصة من الشحات
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سانت جورج ضد الأهلي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 11: فرصة أولى من الشحات
انطلاق المباراة
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