مباشر الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. خروج مرموش
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت أمام فرايبوج في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.
ويبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء بقميص فرانكفورت.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 65: خروج مرموش
ق 46: مرموش يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس
بداية اللقاء
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