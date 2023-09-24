مباشر الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. خروج مرموش

مصدر من مارسيليا يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع باتشيكو

برائعة ديماركو ضد إيمبولي.. إنتر يواصل انطلاقته في الدوري بالعلامة الكاملة

استبعاد فينيسيوس من الدربي بسبب آلام في المعدة