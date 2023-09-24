مباشر الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. بداية اللقاء ومرموش أساسي

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت أمام فرايبوج في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء بقميص فرانكفورت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مدرب فرانكفورت: مرموش اندمج سريعا.. ونحاول تطوير مهاراته المتعددة تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج دوري المؤتمر - أول أهداف مرموش الأوروبية تنصر فرانكفورت على أبردين تسبب في هدف وارتكب ركلة جزاء وأصبح الأسرع.. مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت مع بوخوم

--

بداية اللقاء

عمر مرموش فرانكفورت
نرشح لكم
"واحدة من أتعس كوارث أياكس".. إيقاف كلاسيكو هولندا بـ 55 دقيقة بسبب شغب الجماهير 285 دقيقة بلا هدف.. تشيلسي يخسر مجددا أمام أستون فيلا برائعة ديماركو ضد إيمبولي.. إنتر يواصل انطلاقته في الدوري بالعلامة الكاملة انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة استبعاد فينيسيوس من الدربي بسبب آلام في المعدة انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام توخيل يتنفس الصعداء بعد تقرير إصابة دي ليخت التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا
أخر الأخبار
ببطاقة حمراء وبدون أهداف.. السكة الحديد يتعادل مع لافيينا في افتتاح دوري المحترفين 2 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - عيد ومنصور في مقر الزمالك لإنهاء أزمة انتقالهما إلى المصري 5 دقيقة | الدوري المصري
"واحدة من أتعس كوارث أياكس".. إيقاف كلاسيكو هولندا بـ 55 دقيقة بسبب شغب الجماهير 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. بداية اللقاء ومرموش أساسي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
285 دقيقة بلا هدف.. تشيلسي يخسر مجددا أمام أستون فيلا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح يسجل من جديد ويقود ليفرول للفوز على وست هام والانفراد بالمركز الثاني 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يحافظ على رقمه الصامد منذ 13 سنة بتعادل مثير أمام توتنام في دربي شمال لندن 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن