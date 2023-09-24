مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. واتكينز يسجل الأول

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

واتكينز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
نيفيل: مشروع تشيلسي عشوائي ومجنون ميرور: سباق مبكر بين تشيلسي وأرسنال على إيفان توني بوتشيتينو: تشيلسي كان يستحق الفوز.. 12 إصابة ولا يمكنني لوم أحد تعثر جديد.. تشيلسي يتعادل مع بورنموث

ق79: سانشيز ينقذ تشيلسي بتصديه انفرادا من ديابي

ق74: مارتينيز يتصدى لكرة قوية من تشيلويل ويحافظ على تقدم أستون فيلا

ق72: جوووووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

ق67: نزول كول بالمر وأوجوتشوكوو وخروج إمزو فيرنانديز ونيكولاس جاكسون

ق60: خروج مودريك ونزول تشيلويل

ق57: طرد مالو جوستو بعد العودة لحكم الفيديو

ق50: جاكسون يتلقى الإنذار الخامس له وبالتالي سيتم إيقافه الجولة المقبلة لتراكم البطاقات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0

ق43: أكسيل ديساسي يسجل الهدف الاول لتشيلسي لكن لم يحتسب بسبب التسلل

ق38: زانيولو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على الطائر وسانشيز يواصل تالقه بالتصدي لها

ق35: إنزو فيرنانديز يهدر فرصة كبيرة بعد تسديدة تذهب لخارج المرمى من داخل منطقة الجزاء

ق24: ماذا أهدرت يا جاكسون.. إيميليانو مارتينيز يتصدى لانفراد جاكسون

ق19: ركنية يخرجها دفاع تشيلسي ويقابلها لوكاس دين بتسديدة قوية يتصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) وست هام.. جوووووول رااائع مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام.. جووووول التعادل التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم راشفورد يتعرض لحادث مروري مروع.. ويخرج دون إصابات جوارديولا: هذا ما فعله رودري في غرف الملابس بعد الطرد برونو: نعلم أننا نمر بفترة صعبة.. وانتظرت تمريرة إيفانز
أخر الأخبار
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج 8 دقيقة | المحترفون
برائعة ديماركو ضد إيمبولي.. إنتر يواصل انطلاقته في الدوري بالعلامة الكاملة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. واتكينز يسجل الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استبعاد فينيسيوس من الدربي بسبب آلام في المعدة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) وست هام.. جوووووول رااائع ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام.. جووووول التعادل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
توخيل يتنفس الصعداء بعد تقرير إصابة دي ليخت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن