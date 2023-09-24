انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) وست هام

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ليفربول ضد وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

ويلعب محمد صلاح بشكل أساسي في خط الهجوم بجوار الثنائي داروين نونيز ولويس دياز.

وتنطلق المباراة في الرابعة مساء.

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نهاية المباراة

ق84. جوووووول الثاالث لليفربول عن طريق ديوجو جوتا بعد تمريرة بالرأس من فان دايك.

ق59. جوووووووول الثااااني لليفربول عن طريق داروين نونيز بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر ليضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

ق53. نونيز يهدر أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من صلاح.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق45+1: صلاح يصنع فرصة لداروين نونيز لكن تسديدته تذهب في جسد الحارس.

ق45: كورتيس جونز يسجل لليفربول.. ولكن الهدف يلغي بداعي التسلل.

ق42: التعااااااااااااااااادل.. رأسية جارود بوين تسكن شباك أليسون

ق38: ماذا أهدرت يا صلاح.. تسديدة الدولي المصري تمر بجوار قائم وست هام.

ق35: دفاع وست هام يمنع تسديدة صلاح من الوصول لمرمى المطارق.

ق20: تسديدة فيرجيل فان دايك من داخل منطقة الجزاء تمر فوق عارضة وست هام.

ق16: جوووووووووووول صلاح يسجل بنجاح

ق15: ركلة جزاء يحصل عليها صلاح بعد مراوغة نايف أكرد.

ق13: تسديدة دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة ترتطم بالحائط.

ق8: رأسية أخرى من مايكل أنطونيو تمر بجوار مرمى ليفربول.

ق6: أليسون يتصدى لرأسية توماس سوسيك من على خط المرمى.

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول وست هام
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