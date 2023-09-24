مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام.. جووووول التعادل

مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) أستون فيلا.. طرد جوستو

مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) وست هام.. جوووووول رااائع

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