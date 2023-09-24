مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) توتنام.. انطلاق المباراة بعد قليل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي مع أولكسندر زينشينكو - توتنام أمام أرسنال

يستضيف أرسنال فريق توتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويتساوى الفريقان عقب مرور خمس جولات برصيد 13 نقطة لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري الإنجليزي أرسنال توتنام
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