مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) توتنام.. انطلاق المباراة بعد قليل
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:39
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق توتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ويتساوى الفريقان عقب مرور خمس جولات برصيد 13 نقطة لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-----------------
انطلاق المباراة بعد قليل
نرشح لكم
التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام استون فيلا التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم راشفورد يتعرض لحادث مروري مروع.. ويخرج دون إصابات جوارديولا: هذا ما فعله رودري في غرف الملابس بعد الطرد برونو: نعلم أننا نمر بفترة صعبة.. وانتظرت تمريرة إيفانز تين هاج: الفوز كان مهما بعد سلسلة صعبة.. وغرفة خلع الملابس متماسكة بهدف رائع من برونو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم