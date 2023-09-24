مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) توتنام.. انطلاق المباراة بعد قليل

التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام استون فيلا

التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام

تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم

راشفورد يتعرض لحادث مروري مروع.. ويخرج دون إصابات

جوارديولا: هذا ما فعله رودري في غرف الملابس بعد الطرد

برونو: نعلم أننا نمر بفترة صعبة.. وانتظرت تمريرة إيفانز

تين هاج: الفوز كان مهما بعد سلسلة صعبة.. وغرفة خلع الملابس متماسكة

بهدف رائع من برونو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم