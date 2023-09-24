انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:39
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق توتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ويتساوى الفريقان عقب مرور خمس جولات برصيد 13 نقطة لكل منهما.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 55: جووووول سون والتعادل
ق 54: جوووول ساكا والثاني من ركلة جزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42 جووووووول سون بصناعة ماديسون
ق38 رايا ينقذ هدفا محققا من جونسون
ق32 جيسوس يضغط ويخطف الكرة ولكن تسديدة أعلى العارضة
ق30 فان دي فين ينقذ أرسنال من الثاني
ق26 جوووووول روميرو يسجل بالخطأ في مرماه من تسديدة ساكا
ق3 هدف غير محتسب لسون بسبب التسلل
انطلاق المباراة
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