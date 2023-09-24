انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام

صلاح يسجل من جديد ويقود ليفرول للفوز على وست هام والانفراد بالمركز الثاني

أرسنال يحافظ على رقمه الصامد منذ 13 سنة بتعادل مثير أمام توتنام في دربي شمال لندن

انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة

انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) وست هام

التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا

التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام

تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم

راشفورد يتعرض لحادث مروري مروع.. ويخرج دون إصابات