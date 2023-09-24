مباشر برونزية مونديال السلة - الأهلي (6)-(4) جولدن بولز.. الفترة الأولى

يلعب الأهلي أمام فريق زهيجيانج جولدن بولز الصيني للمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وكان الأهلي قد حقق انتصارا تاريخيا بالفوز على إجنيت الأمريكي في مرحلة المجموعات.

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ق5:50 الفريق الصيني يقلص الفارق والنتيجة 4-6

ق6:57 تقدم الأهلي 6-0 ووقت مستقطع للفريق الصيني

الفترة الأولى

انطلاق المباراة