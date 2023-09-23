تشافي: عندما تصبح النتيجة 2-0 عليك المخاطرة.. ولابد أن تكون شجاعا

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

تشافي - برشلونة

أوضح تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أنه لابد أن يكون شجاعا من أجل قلب النتيجة مثلما حد ضد سيلتا فيجو.

وقلب برشلونة تأخره من 2-0 لفوز 3-2 في آخر 8 دقائق من عمر اللقاء في سادس جولات الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال تشافي بعد المباراة لقناة "موفيستار" الإسبانية: "وقعنا في حالة كبيرة من الفوضى وسنحللها".

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وأضاف "عندما لا تلعب جيدا، عليك أن تفكر في أشياء أخرى، واتخذنا الكثير من المخاطر. عندما تصبح النتيجة 2-0 عليك المخاطرة، لم يكن أمامنا خيارا آخر، لابد أن تكون شجاعا إما أن تغيّر النتيجة أو تصبح 3-0 لهم".

وأكمل "لعبنا فقط بـ 2 مدافعين، وفي النهاية سار الأمر بشكل جيد لأن الفريق بأكمله كان مؤمنا حتى النهاية".

وواصل "أن تصحح الأوضاع بعد فوز أفضل من بعد الهزيمة، هذه نقطة إيجابية".

وعن مشاركة رافينيا أكثر في العمق أجاب: "أخبرت رافينيا الذي يعرف كيف يلعب في العمق ولامين جمال أن يتبادلا المراكز".

أتم "جواو كانسيلو ظهر في المساحات التي نتجت عن ذلك وصنع هدف التعادل".

وتقدم سيلتا فيجو بثنائية: يورجن لارسن وأناستاسيوس دوفيكاس، وقلب برشلونة تأخره بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي وجواو كانسيلو.

وأصبح برشلونة ثاني فريقه يقلب تأخره لفوز في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء، منذ أتليتك بلباو ضد سيلتا فيجو في نوفمبر 2001 بنتيجة 3-2 أيضا.

وقدم لاعبو برشلونة هدية التجديد لـ تشافي بعد تمديد تعاقده مع النادي حتى 2025 ليظل على رأس الفريق فنيا.

وارتقى برشلونة للصدارة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا.

فيما يظل سيلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 4 نقطة.

تشافي هيرنانديز برشلونة الدوري الإسباني سيلتا فيجو
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