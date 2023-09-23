أوجوجو البرتغالية: ترشيح اسم باتشيكو لتدريب مارسيليا

رُشح اسم جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز لتولي لتدريب مارسيليا الفرنسي.

وبحسب صحيفة "أوجوجو" البرتغالية فإن مدرب بيراميدز رُشح لـ بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا لتولي مهمة الفريق خلفا للمُقال مارسيلينو.

وأشار التقرير أن عقد باتشيكو مستمر مع بيراميدز لمدة موسم بعدما أنهى وصيفا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

وتعود آخر تجربة للبرتغالي في أوروبا موسم 2007-08 مع بيلننسيتش البرتغالي حيث قاد من ذلك الحين فرق الشباب السعودي والزمالك وبيراميدز وبكين جوان وتيانجيان تيدا الصينيان.

وقاد باتشيكو بيراميدز الموسم الماضي للوصول لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

وخلال مشواره مع الفريق حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر 5 خلال 24 مباراة.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، الأسبوع الماضي.

وأفاد النادي في بيان "يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف البيان "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع البيان "يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".

وأوضحت جريدة ليكيب أن قادة مجموعات مشجعي مارسيليا اجتمعوا مع المدرب وكبار المسؤولين بالنادي للتعبير عن استيائهم لسوء النتائج.

وأضاف تقرير ليكيب أن مارسيلينو أبلغ لاعبي مارسيليا برحيله عن الفريق عقب هذا الاجتماع العاصف.

ومن المتوقع أن يتولى نجم فرنسا السابق جان بيير بابان تدريب الفريق أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم ينجح مارسيلينو في قيادة مارسيليا للتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باناثينايكوس اليوناني.

وحقق مارسيليا فوزين فقط في 5 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.