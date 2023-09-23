مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (0) (1) سيلتا.. أوووه الثاني يضيع على مرتين

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت في ظل تصدر جيرونا للترتيب بفارق 3 نقاط.

فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 41: تير شتيجن يتألق ويتصدى لرأسية ومن ثم المتابعة بتسديدة أعلى العارضة

ق 36: خروج دي يونج ومشاركة جافي

ق 23: جواو فيليكس كاد أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة.

ق 19: جووول أووول للضيوف.. لارسن ينفرد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد على يسار الحارس

ق 18: أسباس يسدد كرة مباغتة وتير شتيجن في الموعد ويحول الكرة لركنية.

بداية اللقاء

برشلونة الدوري الإسباني سيلتا فيجو
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