استراحة الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) لوريان.. نهاية الشوط الأول

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد لوريان في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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نهاية الشوط الأول

ق41. جووووول التعادل لنانت عن طريق ماتياس أبلاين مستغلا تمريرة من موسيس سيمو نليمر بشكل رائع ويسدد في الشباك.

ق6. جووووول أول للوريان عن طريق إلي كروبي برأسية

بداية المباراة.. مصطفى محمد أساسي

بداية المباراة بعد قليل

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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