مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) نوتينجهام.. جووووول فودين والأول

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي ضد فولام

يستضيف مانشستر سيتي منافسه نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق 47: جووووول فودين والأول

ق 3: ركلة حرة ينفذها ألفاريز والحارس يتصدى

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نوتينجهام فورست
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